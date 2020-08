Pregliasco, virologo:” Portate le mascherine come gli occhiali da sole” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Non dico che la moda di questa estate è la tintarella con la mascherina, ma portarla come si portano gli occhiali da sole deve essere un elemento fondamentale”. A parlare è il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di Agorà estate, su Rai3. Secondo l’esperto, sulla base dei dati attuali sull’andamento del Covid in Italia, non si … L'articolo Pregliasco, virologo:” Portate le mascherine come gli occhiali da sole” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ViselliTania : RT @riktroiani: Prof. #Pregliasco: ''La seconda ondata è una possibilità che ci deriva dalla storia di pandemie precedenti. Lavoriamo per e… - micheled2869 : RT @riktroiani: Prof. #Pregliasco: ''La seconda ondata è una possibilità che ci deriva dalla storia di pandemie precedenti. Lavoriamo per e… - riktroiani : Prof. #Pregliasco: ''La seconda ondata è una possibilità che ci deriva dalla storia di pandemie precedenti. Lavoria… - discoradioIT : 'Non dico che la moda di questa estate e' la tintarella con la mascherina, ma portarla come si portano gli occhiali… - NICOLACATAR : Il virologo Fabrizio @preglias : La seconda ondata non è un destino ineluttabile -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco virologo Il virologo Fabrizio Pregliasco: La seconda ondata non è un destino ineluttabile left Coronavirus, Pregliasco: “No al negazionismo pesante e strisciante. In inverno con le scuole aperte possibile rialzo dei contagi”

“La seconda ondata è una possibilità che ci deriva dalla storia di pandemie precedenti, lavoriamo per evitarla, ma dovremo convivere con il virus”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite ad ‘Ago ...

"Bisogna portare le mascherine come gli occhiali da sole"

AGI - "Non dico che la moda di questa estate è la tintarella con la mascherina, ma portarla come si portano gli occhiali da sole deve essere un elemento fondamentale". Lo ha detto il virologo Fabrizio ...

“La seconda ondata è una possibilità che ci deriva dalla storia di pandemie precedenti, lavoriamo per evitarla, ma dovremo convivere con il virus”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite ad ‘Ago ...AGI - "Non dico che la moda di questa estate è la tintarella con la mascherina, ma portarla come si portano gli occhiali da sole deve essere un elemento fondamentale". Lo ha detto il virologo Fabrizio ...