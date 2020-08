Paura in via Domenico Fontana, albero crolla su area di sosta: danneggiati alcuni motorini (Di lunedì 10 agosto 2020) Un albero è caduto danneggiando diversi motorini parcheggiati in un’area di sosta privata di via Domenico Fontana. Un albero è caduto danneggiando diversi motorini parcheggiati in un’area di sosta privata di via Domenico Fontana, all’altezza del Parco Buglione, zona collinare di Napoli. Non è stato necessario chiudere la strada alla circolazione. Tuttavia la zona è … Leggi su 2anews

solounastella : Esplosione Beirut, coppia in posa per le foto delle nozze: la paura negli occhi della sposa - Debris65 : Esplosione Beirut, coppia in posa per le foto delle nozze: la paura negli occhi della sposa ...Osservate lo sguardo… - drtinyfox : Le piscine sui grattaceli o sui dirupi che hanno un sottile argine trasparente a me fanno una cazzo di paura: mi ve… - GCambini : La paura degli immigrati spiegata coi monopattini - weijgenberger : Nonostante i benefit di Trump e una Fed in modalità supporto senza limite le banche tagliano i prestiti. Fa paura l… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura via Bari, paura alla stazione di servizio: tre ragazze aggredite con una pistola e rapinate mentre... Il Mattino Roma, da Prima Porta alla Casilina

Un fine settimana incandescente per la Capitale, tra devastanti roghi, strade e stazioni ferroviarie chiuse, residenti evacuati, caos e paura. Non c’è pace per le aree verdi della città, assaltate da ...

Cade un ramo davanti alla scuola di via Torriani

Cade un ramo dal cedro del Libano davanti alla scuola Manzoni, ed è subito paura in via Torriani, a Cernusco. Per fortuna nessuno dei passanti è rimasto ferito. Albero e area sono stati messi in sicur ...

Un fine settimana incandescente per la Capitale, tra devastanti roghi, strade e stazioni ferroviarie chiuse, residenti evacuati, caos e paura. Non c’è pace per le aree verdi della città, assaltate da ...Cade un ramo dal cedro del Libano davanti alla scuola Manzoni, ed è subito paura in via Torriani, a Cernusco. Per fortuna nessuno dei passanti è rimasto ferito. Albero e area sono stati messi in sicur ...