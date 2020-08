La FSB russa elimina un gruppo terroristico in Inguscezia (Di lunedì 10 agosto 2020) Le forze di sicurezza hanno neutralizzato due membri di una banda radicale e ne hanno catturato un altro. Le azioni sono condotte in una zona residenziale di Nazrán, la capitale dell’Inguscezia, e nel villaggio di Sagopshi, nella regione di Malgobeks. La FSB ha sventato un attacco terroristico Il Servizio federale di sicurezza (FSB) ha eliminato … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : FSB russa Russia, l'Fsb ha sventato degli attentati terroristici nella regione di Rostov Sputnik Italia Speciale difesa: Russia, Fsb, arresto di Safronov non è legato al suo precedente impiego di giornalista

Mosca, 04 ago 13:00 - (Agenzia Nova) - In precedenza si è appreso del sospetto contagio da coronavirus di Safronvov, che se confermato dai test potrebbe sospendere le attività di indagine. "Se la diag ...

Russia: Fsb, arresto di Safronov non è legato al suo precedente impiego di giornalista

Mosca , 03 ago 16:54 - (Agenzia Nova) - Il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) ha assicurato alla comunità giornalistica che il caso di tradimento del funzionario dell'agenzia spaziale Ivan ...

Mosca, 04 ago 13:00 - (Agenzia Nova) - In precedenza si è appreso del sospetto contagio da coronavirus di Safronvov, che se confermato dai test potrebbe sospendere le attività di indagine. "Se la diag ...Mosca , 03 ago 16:54 - (Agenzia Nova) - Il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) ha assicurato alla comunità giornalistica che il caso di tradimento del funzionario dell'agenzia spaziale Ivan ...