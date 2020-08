Indennità di disoccupazione Naspi: spetta con contratto a chiamata? (Di lunedì 10 agosto 2020) Il lavoro a chiamata, o lavoro intermittente per la sua modalità discontinua, è un tipo di lavoro in cui il lavoratore per poter svolgere la propria attività aspetta la chiamata del datore di lavoro. Il lavoro a chiamata può essere con obbligo di risposta , e in questo caso prevede un’indennità di reperibilità, p senza obbligo di risposta, e in questo caso spetta soltanto il compenso delle giornate effettivamente lavorate. La domanda che ci viene posta oggi è se durante il lavoro a chiamata è possibile percepire la Naspi. Naspi durante lavoro a chiamata Una lettrice, sul caso di un’amica, scrive per chiedere: Salve, avrei una domanda che la cerco da un po’ ma non ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Indennità di disoccupazione #NASPI: spetta con contratto a chiamata? - xposeidone : RT @DocenteCarla: IL PARLAMENTO ITALIANO NON È PIÙ LUOGO DOVE SI ESERCITA LA DIGNITÀ DELLA PERSONA...in più osserviamo SCIACALLI che non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Indennità disoccupazione Cgil Puglia, Gesmundo: «Decreto agosto difende lavoratori più deboli» La Gazzetta del Mezzogiorno