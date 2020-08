Chi è Jimmy Lai, il magnate dei media arrestato a Hong Kong (Di lunedì 10 agosto 2020) ... di cui anche l'amministratore delegato è in arresto,, è l'editore di Apple Daily , quotidiano ... tenta di stabilizzarsi entro i propri confini nazionali", spiega a Formiche.net Giulia Sciorati , ... Leggi su formiche

Lo hanno portato via in manette – in favore di telecamere – quando in Italia era l’una di notte, le sette del mattino a Hong Kong. Le foto dell’arresto ritraggono un uomo elegante, pantaloni e giacca ...Editore di Apple Daily, passaporto inglese, grande sostenitore della democrazia, amico dell'Occidente, molto ascoltato dagli hongkonghesi. Ecco il profilo di Jimmy Lai, arrestato dalla polizia di Hong ...