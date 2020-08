Anche Twitter e Netflix sono interessati all’acquisto di TikTok (Di lunedì 10 agosto 2020) (Foto: Chesnot/Getty Images)Prima Microsoft, ora Anche Twitter e Netflix sembrano interessati ad acquistare TikTok. Le due piattaforme si fanno avanti dopo l’ordine esecutivo di Donald Trump, che concede al colosso cinese 45 giorni di tempo per trovare un compratore “molto americano” a cui cedere l’attività sul territorio statunitense (pena lo stop). Secondo il Wall Street Journal, Twitter ha già avuto delle discussioni preliminari per una possibile fusione. Il che non sarebbe una grossa minaccia per il front runner Microsoft, poiché l’attuale valore del social di ByteDance si aggira tra i 15 e i 50 miliardi di dollari, soglia un po’ troppo alta per Twitter, la cui capitalizzazione sfiora ... Leggi su wired

juventusfc : Rimarrai sempre nel ?? anche tu, Mire! @Miralem_Pjanic - matteosalvinimi : Sabato 3 ottobre andrò in quel tribunale a Catania a testa alta, e sono convinto che insieme a me ci sarete anche v… - AlbertoBagnai : Il nuovo fascismo in purezza. Lui crede di essere informato. Fa ridere, ma fa anche paura. - GiangioTheGlide : RT @PabloTrincia: Da diversi mesi racconto ai miei figli chi è e cosa fa e dice Matteo Salvini. Lo vedete quello? Ecco. Dovete essere e… - quelladihopper : E se lo dicono anche loro -