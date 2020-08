Osimhen si scusa sui social | Sono ancora un ragazzoPace

Osimhen si scusa sui social: "Sono ancora un ragazzo...Pace" (Di domenica 9 agosto 2020) Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli, torna a scrivere su Twitter dopo lo sfogo di oggi contro i giornalisti. Leggi su tuttonapoli

Victor Osimhen, fresco acquisto del Napoli, torna a parlare sui social dopo lo sfogo di quest’oggi in cui attaccava un giornale nigeriano che aveva riportato un’intervista in realtà mai sostenuta dal ...Nella giornata di ieri è emerso anche uno scontro verbale andato in scena il giorno prima in Lega, durante l'Assemblea, tra Aurelio De Laurentiis e una dirigente della Lega, Viola Fabri (Chief Operati ...