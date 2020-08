Le Coliche: incredibile ma vero, la scienza pop su DMax (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo il successo del ‘Jurassic Weekend‘ dello scorso anno, Le Coliche tornano protagoniste su DMax (canale 52) nello speciale di pop-science ”Le Coliche: incredibile ma vero”, in prima tv assoluta domenica 9 agosto alle 20:30. Saranno i web creator romani Claudio e Fabrizio Colica, in arte Le Coliche appunto, ad accompagnare il pubblico in un viaggio allo scoperta dei talenti e delle stranezze più incredibili del pianeta. In incredibile ma vero Claudio e Fabrizio vestono i panni di singolari scienziati che dal loro laboratorio introducono i video dei più curiosi esperimenti da tutto il mondo, spiegando come l’incredibile possa diventare vero. Dall’uomo che sposta un ... Leggi su tvzap.kataweb

Il Paradiso delle Signore, Tina Amato si Sposa: l'attrice Neva Leoni ha detto Sì a Claudio Colica

Neva Leoni, l'interprete di Tina Amato ne Il Paradiso delle Signore, sta per convolare a nozze con il fidanzato Claudio Colica, comico del duo Le Coliche. Tina Amato si sposa! L’interprete dell’ex ven ...

