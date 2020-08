Exit non assisterà più gli svizzeri residenti all'estero (Di domenica 9 agosto 2020) Lo ha confermato la stessa organizzazione in una lettera ai suoi soci, le motivazioni sono di carattere pratico Leggi su media.tio.ch

ZURIGO - In futuro Exit offrirà i suoi servizi solo a persone residenti in Svizzera: lo afferma la stessa organizzazione di assistenza al suicidio in una lettera ai suoi membri resa pubblica oggi dall ...

