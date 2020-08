Conte: “Pirlo? Vedere diventare allenatori calciatori che allenavo, significa che sto diventando vecchio” (Di domenica 9 agosto 2020) Alla vigilia della partita di Europa League contro il Bayer Leverkusen, l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa. Questo il resoconto pubblicato da Calciomercato.com Il Bayer ha più talento del Getafe, cosa cambia per voi? “È inevitabile che ogni squadra abbia le proprie caratteristiche. Quella del Getafe è il temperamento, sono combattivi e sotto quel punto di vista dovevamo essere bravi a usare le stesse armi rispondendo colpo su colpo, scendendo su un terreno dove loro hanno costruito le loro fortune. Il Bayer ha grandi talenti, dobbiamo stare attenti a non prendere infilate in contropiede perché loro sono micidiali da quel punto di vista. Dobbiamo fare in fase di possesso quello che sappiamo per metterli in difficoltà”. Quanta soddisfazione ti da Vedere Lukaku ... Leggi su ilnapolista

