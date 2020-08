Atletico Madrid, due calciatori positivi al Covid-19 (Di domenica 9 agosto 2020) Tegola in casa Atletico Madrid, Simeone si troverà ad affrontare la sfida di Champions con il Lipsia con due giocatori positivi al Covid19. Ad annunciarlo è stata la stessa società madrilena tramite un comunicato.LA NOTA DELL'Atleticocaption id="attachment 982929" align="alignnone" width="1024" Simeone (getty images)/caption"Ieri, sabato 8 agosto, tutti i componenti della prima squadra e della staff per la spedizione a Lisbona sono stati sottoposti ai test alla Ciudad Deportiva de Majadahonda come previsto dal protocollo UEFA per partecipare ai quarti di finale di Champions League. Tra i risultati conosciuti oggi, sono apparsi due positivi, che sono stati isolati nelle rispettive case, e che sono stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie ... Leggi su itasportpress

