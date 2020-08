Paura in Basilicata: tunisini scappano dalla quarantena, tre sono infetti (Di sabato 8 agosto 2020) La Basilicata ora ha Paura. Dal centro di accoglienza temporanea per i migranti a Ferrandina, piccolo comune in provincia di Matera, mancano all’appello venti dei cento migranti sbarcati a Lampedusa e poi trasferiti nel capoluogo lucano su disposizione del Ministero dell’Interno. La cosa grave e inaccettabile è che tre di loro sono positivi al coronavirus. La prefettura di Matera ha specificato come la fuga sia avvenuta “nonostante la presenza in loco di un servizio fisso di pattuglie delle forze di polizia”. Undici dei migranti sono stati ritrovati e ricondotti nel centro. Ma dei nove non si sa nulla. si sa solo che tre di loro sono contagiosi. Si tratta di persone di origine tunisina. La polizia battendo a tappeto l’intero ... Leggi su secoloditalia

“C’è sgomento e paura in paese, c’è la rabbia dei cittadini che si sentono traditi da chi avrebbe dovuto tutelare la salute pubblica della comunità dopo mesi di sacrifici enormi da parte di tutti. Ho ...

MATERA – Sono almeno trenta i fuggitivi dall’ex hotel Old West: ai 24 dei giorni scorsi si aggiungono i 9 che nella notte tra giovedì e venerdì hanno abbandonato il centro di accoglienza migranti di F ...

