Offese il Presidente Mattarella su Twitter: denunciato e perquisito un 46enne di Lecce (Di sabato 8 agosto 2020) Un uomo di Lecce, in più di tweet e altri profili social, ha diverse volte offeso il Capo dello Stato Sergio Mattarella ed è stato denunciato per i reati di offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Sequestrati inoltre gli apparati informatici. Un uomo di 46 anni e residente in provincia di Lecce … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

