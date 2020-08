Napoli, morto Rolandi: fondatore del Circolo di vela Canottieri (Di sabato 8 agosto 2020) È morto Carlo Rolandi all’età di 94 anni, storico fondatore del Circolo Canottieri di vela. Presidente del Circolo nautico dal 1972 al 1974, come ex velista vanta la partecipazione a 5 Olimpiadi. Lutto nel mondo della vela, è morto all’età di 94 anni Carlo Rolandi, socio fondatore-benemerito ed ex presidente dal 1972 al 1974 del Circolo di vela Canottieri. Nato a Napoli nel 1926, è stato protagonista nel mondo della vela italiano e internazionale. Achille Ventura, attuale presidente del Circolo, si stringe intorno alla famiglia dell’ex socio. Il ... Leggi su bloglive

