Lazio David Silva, si fa: lunedì può arrivare la firma (Di sabato 8 agosto 2020) Lazio David Silva, si fa: lunedì può arrivare la firma del calciatore spagnolo. La trattativa è in dirittura d’arrivo David Silva è ad un passo dalla Lazio. Il centrocampista – che a breve si svincolerà dal Manchester City – è convinto a trasferirsi nella Capitale, come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. La conferma arriva anche dal padre, decisiva la qualificazione in Champions League da parte dei biancazzurri. Nel frattempo il giocatore terminerà la sua avventura con i citizens restando fino al termine della Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Lazio-#DavidSilva, ultimi dettagli prima del sì: tre anni di contratto - DiMarzio : #Lazio, David Silva più vicino: segnali positivi e fiducia che aumenta - DiMarzio : #DavidSilva alla #Lazio, il padre: “So che vorrebbe giocare in #SerieA” - cristiano90p2 : Forse lunedì firma David silva alla lazio sono contento sono sicuro che farà bene come quando è venuto klose - cristiano90p2 : Calciomercato Lazio, fumata bianca per David Silva: entro lunedì la firma dello spagnolo -