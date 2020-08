Gasparri: “Asl di Napoli va commissariata. Ma il governo copre De Luca” (Di sabato 8 agosto 2020) ”È incredibile la distrazione del governo sulla vicenda Asl di Napoli. Deve essere commissariata. Gli atti parlano chiaro. Si sta ritardando per fare un favore a De Luca? Per questa ragione ho presentato una interrogazione urgente al governo e sto inviando un esposto alla magistratura. C’è un concorso esterno nel fallimento e nel disastro di De Luca. C’è un’inchiesta sugli scandali della gestione dell’emergenza cinavirus che travolge lo staff e i collaboratori più diretti di De Luca. Esiste una complicità del governo che lo aiuta? La magistratura come al solito dorme quando si tratta di indagare sulla sinistra? Il Viminale che fa? Invito pubblicamente il Ministro dell’Interno ad assumere concretamente iniziative. Dopo di che mi ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Gasparri: “Asl di Napoli va commissariata. Ma il governo copre De Luca” -

