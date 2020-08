Addio a Lorenzo Soria, presidente dei Golden Globe: aveva 68 anni (Di sabato 8 agosto 2020) Si spegne a 68 anni Lorenzo Soria, storico inviato da Hollywood e presidente dei Golden Globe. Il giornalista ci ha lasciato nella sua casa di Los Angeles. E’ venuto a mancare questa notte nella sua casa a Los Angeles Lorenzo Soria, tre volte presidente della Hollywood Foreign Press Association e storico inviato da Hollywood per … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Lorenzo Soria, presidente per la terza volta della Hollywood Foreign Press Association e storico collaboratore da Hollywood dell'Espresso e La Stampa, è mancato questa mattina nella sua casa di Los An ...