Tagliamo un terzo della nostra democrazia in cambio di un caffè all'anno (Di venerdì 7 agosto 2020) La mia opposizione alla riforma che taglia in maniera “lineare” il numero dei parlamentari non implica una pregiudiziale ostilità nei confronti di ogni intervento volto a ridurre il numero dei componenti di Camera e Senato, ma parte dalla considerazione che si debba sempre preservare la funzionalità delle Camere e l’equilibrio istituzionale. In linea di principio, inoltre, la riduzione dovrebbe avere almeno un senso politico e rappresentare ad esempio la conseguenza del voto espresso attraverso la scheda bianca da parte di quegli elettori che non si sentano rappresentati dall’offerta politica. La riduzione dovrebbe comunque essere contenuta entro i limiti minimi di funzionalità di ciascuna Camera.Al contrario, con la riforma approvata (e votata da alcuni schieramenti per motivi di contingente opportunità politica e senza riguardo ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Tagliamo un terzo della nostra democrazia in cambio di un caffè all'anno - lador58 : RT @HuffPostItalia: Tagliamo un terzo della nostra democrazia in cambio di un caffè all'anno - louisfornellist : RT @HuffPostItalia: Tagliamo un terzo della nostra democrazia in cambio di un caffè all'anno - aranciaverde : RT @HuffPostItalia: Tagliamo un terzo della nostra democrazia in cambio di un caffè all'anno - Karaoke51564471 : @HuffPostItalia Non è così semplice. Direi tagliamo fuori un terzo di opportunisti -

Ultime Notizie dalla rete : Tagliamo terzo Tagliamo un terzo della nostra democrazia in cambio di un caffè all'anno L'HuffPost Abbanoa, inizia l'era del nuovo consiglio di amministrazione

Fotografia di crediti e debiti e piano di riorganizzazione della società. Sarebbero stati questi i due temi caldi dell'assemblea dei soci Abbanoa convocata oggi in occasione della prima uscita ufficia ...

Formula E, Berlino 2: da Costa fa tris e ipoteca il titolo

Antonio Felix da Costa è stato il dominatore anche della seconda gara della Formula E a Berlino, portando a ben 68 punti il suo margine in campionato. Attivando due volte nel finale l'Attack Mode, il ...

Fotografia di crediti e debiti e piano di riorganizzazione della società. Sarebbero stati questi i due temi caldi dell'assemblea dei soci Abbanoa convocata oggi in occasione della prima uscita ufficia ...Antonio Felix da Costa è stato il dominatore anche della seconda gara della Formula E a Berlino, portando a ben 68 punti il suo margine in campionato. Attivando due volte nel finale l'Attack Mode, il ...