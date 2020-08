Setién: "Questa non sarà la mia ultima partita da allenatore del Barça!" (Di venerdì 7 agosto 2020) TUTTO SULLA LIGA https://www.corrieredellosport.it/calcio/calcio-estero/liga/ SQUADRA FATTA - Paiono aver fatto bene, a Setién , le due settimane abbondanti trascorse dalla conclusione della Liga. ... Leggi su corrieredellosport

Secondo l'edizione odierna del Mundo Deportivo, l'allenatore del Barcellona, Quique Setién starebbe pensando ad una mossa a sorpresa per la sfida di sabato sera contro il Napoli. Il tecnico blaugrana, ...Oggi pomeriggio Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato gli orari scelti per le conferenze stampa che anticiperanno il match di Champions League tra Barcellona e Napoli, in programma sabato 8 agosto alle 21 ...