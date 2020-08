Quattro corrieri della droga arrestati alle stazioni, sequestrato oltre un chilo di eroina (Di venerdì 7 agosto 2020) Giorni di grande attività per la squadra Antidroga della Polizia di Prato , che in questi giorni ha arrestato Quattro corrieri nigeriani dediti al trasporto di eroina e al sequestro complessivamente ... Leggi su lanazione

Come da tradizione, anche questa prossima XXVIII edizione di A tavola sulla spiaggia è aperta a tutti coloro che amano il buon mangiare e il buon bere. Il concorso si svolgerà sulle "sabbie nobili" de ...

