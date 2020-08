Dc FanDome, tutto quello che c'è da sapere sul grande evento virtuale (Di venerdì 7 agosto 2020) Sarà un evento imperdibile quello che andrà in onda virtualmente il prossimo 22 agosto a partire dalle 18. Il Dc FanDome , organizzato da Warner Bros e Dc Comics , sostituirà le annuali convention ... Leggi su corrieredellosport

dan9it : Seriamente, il 22 agosto con il DC Fandome sarà probabilmente il giorno piu bello di questo merdosissimo anno! Zack… -

Ultime Notizie dalla rete : FanDome tutto

Sarà un evento imperdibile quello che andrà in onda virtualmente il prossimo 22 agosto a partire dalle 18. Il Dc FanDome, organizzato da Warner Bros e Dc Comics, sostituirà le annuali convention fisic ...Alexander Gavrilin, il doppiatore russo di Robert Pattinson, ha pubblicato nelle storie di Instagram una foto nella quale si vede un foglio di carta con la scritta 'Teaser for The Batman' e 'Jim Gordo ...