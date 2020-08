Coronavirus: Conte, 'Dpcm con misure proporzionate, no nuove restrizioni' (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Con il nuovo Dpcm, in perfetta coerenza con i provvedimenti attuati fino ad oggi, abbiamo introdotto misure proporzionate, adeguate alla situazione attuale, di sostanziale stabilità per quanto riguarda la curva epidemiologica, con dei lievi segnali di ripresa nel numero dei contagi". Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Stiamo facendo bene e anche meglio -ha aggiunto il premier- se compariamo ai Paesi con cui possiamo misurare la curva dei contagi, dove è tornata a risalire. Oggi il tasso dei contagi in Italia è tra i più bassi dell'Unione europea, l'Italia riceve attestati da tutto il mondo. Non vogliamo nuove restrizioni". Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : LA LEGA UMILIA CONTE IN SENATO: 'COSA NASCONDE SUL CORONAVIRUS?' - repubblica : Coronavirus, il Cts voleva misure differenziate ma Conte decise il lockdown per tutta l'Italia [di ALESSANDRA ZINIT… - Rinaldi_euro : Conte si arrende: via il segreto di Stato dai documenti sul Coronavirus – Il Tempo - Valenti90046358 : RT @LegaSalvini: #SALVINI: 'CONTE HA SEQUESTRATO MEZZA ITALIA. SARANNO GLI ITALIANI A LICENZIARE QUESTO GOVERNO' - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'Dpcm con misure proporzionate, no nuove restrizioni'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, Salvini: "Conte ha sequestrato mezza Italia" | "Saranno gli italiani a licenziare questo governo" TGCOM Coronavirus in Italia. Conte: “Misure precauzionali minime anti-Covid in vigore fino al 7 settembre”

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 12.694 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia con il virus che finora ha contagiato 249.204 persone, provocando 35.181 morti. Qui le ultime notizie ...

Il treno è troppo pieno e non riparte, 300 persone bloccate a Sapri

Si allarga il nuovo focolaio di Coronavirus in Mugello ... Sergio Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime. Conte: "Oggi Genova riparte, forte della sua fiera operosità, così come ...

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 12.694 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia con il virus che finora ha contagiato 249.204 persone, provocando 35.181 morti. Qui le ultime notizie ...Si allarga il nuovo focolaio di Coronavirus in Mugello ... Sergio Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime. Conte: "Oggi Genova riparte, forte della sua fiera operosità, così come ...