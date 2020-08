Boban: «Il Milan mi ha reso felice, rifarei tutto. Ibra? Avevamo un patto con lui» (Di venerdì 7 agosto 2020) Zvonimir Boban è tornato a parlare sulle pagine della Gazzetta dello Sport: le parole dell’ex dirigente rossonero Zvonimir Boban è tornato a parlare sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’ex dirigente del Milan. FAIR PLAY FINANZIARIO – «Il Financial Fair Play ha fatto tanto bene al calcio, ma bisogna riformularlo perché possa essere strumento per il controllo finanziario ma anche per i liberi investimenti di tutti quelli che vogliono competere e sognare grandi risultati. Adesso non è così. Ci sono diverse maniere di continuare con questa politica e rinnovare il controllo, il metodo più semplice è la garanzia bancaria per due anni, così non si rischia mai di avere un crollo del sistema». MALDINI – «Se avrà un ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Boban “Rifarei tutto. @Ibra_Official è un genio e #Maldini resta fondamentale. Li sogno al top” @acmilan… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Juve sfonda quel muro! Boban: 'Felice per il Milan' Tutte le notizie ??… - sportli26181512 : La Gazzetta in apertura: 'Cuore Boban: 'Felice per il Milan'': Nel taglio basso della prima pagina odierna della Ga… - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Boban: 'Rifarei tutto. #Maldini resti al #Milan, a febbraio chiesi il rinnovo di Ibra' - SOSFanta : ?? Boban: 'Vi rivelo il patto del #Milan con #Ibrahimovic: il rinnovo non si è potuto fare...' ?… -