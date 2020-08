Palmanova: tramonto in Fortezza e visita guidata a lume di lanterna (Di giovedì 6 agosto 2020) Durerà un ora e mezza la visita guidata serale alle gallerie di contromina e a Baluardo Donato, alla luce fioca delle lanterne. Ogni sabato, dall’8 agosto al 26 settembre 2020, PromoTurismo FVG organizza “Palmanova: tramonto in Fortezza”, un percorso guidato lungo il cammino delle fortificazioni tra baluardi, rivellini e lunette napoleoniche, attraverso le gallerie sotterranee e fino alla Loggia di Baluardo Donato e relativa Sortita. Le luci del tramonto sui Bastioni UNESCO di Palmanova accompagneranno gli ospiti in un tuffo nel passato, rivivendo la storia della Fortezza dalla dominazione della Repubblica di Venezia a quella napoleonica. Il Sindaco di Palmanova: “La città sta ... Leggi su udine20

