L’alleanza strategica è alle corde, Franceschini prova a cancellare le tracce (Di giovedì 6 agosto 2020) Che fine ha fatto baby Dario? L’assenza di Dario Franceschini dalle ultime baruffe politiche, dall’immigrazione al Mes al referendum sul taglio del numero dei parlamentari si fa sentire più di cento interviste, ed è strano che l’uomo che tutti considerano il vero uomo forte del Partito democratico (il “SegreDario”, si ironizza) non parli di politica da tempo. Secondo la rassegna stampa del gruppo dei deputati dem addirittura l’ultima uscita politica sui giornali è di gennaio, quando il Covid non aveva ancora cambiato il mondo e Dario in ogni caso propugnava il ritorno al proporzionale in vista di un “bipolarismo light” (questa ci era passata di mente) fra Partito democratico e Lega – una previsione come un’altra. L’ultima “dottrina ... Leggi su linkiesta

