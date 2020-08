Azzolina e i sindacati firmano il Protocollo di sicurezza della scuola (Di giovedì 6 agosto 2020) Firmato il Protocollo per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico. A siglarlo sono stati questa mattina il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e le organizzazioni sindacali della scuola. Dall'help desk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita, all'igienizzazione degli spazi, il Protocollo offre regole chiare alle istituzioni scolastiche ed e' un punto di riferimento anche per studentesse, studenti e famiglie. "Al ministero abbiamo appena dato il via libera al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento ... Leggi su agi

