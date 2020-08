Sampdoria, il rimpianto di Caprari: «Avrei potuto dare di più» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Caprari ha fatto un bilancio della stagione appena trascorsa: dalla delusione Sampdoria alla rinascita con il Parma Gianluca Caprari ha tirato le somme della stagione 2019/20. Un inizio complicato con la Sampdoria, un finale di stagione più che positivo in prestito al Parma. «È stata una stagione lunghissima e difficile, ma sono felice che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo! A livello personale sono stato poco soddisfatto di come è iniziato il mio campionato, per le sensazioni e perché Avrei potuto dare di più in una città dove mi sono trovato benissimo per oltre 2 anni. Sono stato veramente felice di come ho finito invece, trovando una grande piazza e di nuovo il gol. Si ripartirà da ... Leggi su calcionews24

Gianluca Caprari ha tirato le somme della stagione 2019/20. Un inizio complicato con la Sampdoria, un finale di stagione più che positivo in prestito al Parma. «È stata una stagione lunghissima e diff ...

Torino: ecco chi è Giampaolo, il "maestro" di Giulianova

Arriva a Empoli, in quella Toscana che lo aveva fatto conoscere al calcio che conta qualche anno prima, e in quella stagione ha l'arduo compito di non far rimpiangere Maurizio ... L'anno dopo firma ...

