Inter, Marotta: «Sfogo Conte? Ci conviviamo. Sanchez ufficiale domani» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Marotta ha parlato prima dell’inizio della partita di Europa League tra Inter e Getafe: le dichiarazioni dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida di Europa League contro il Getafe. RAPPORTO CON Conte – «Sabato si è concluso un capitolo importante, un campionato anomalo e difficile per tutti. Oggi se ne riapre un altro, quello dell’Europa League che affronteremo come ogni altro onorando la maglia e cercando di ottenere il massimo. Cercando di rispettare le linee guida che la proprietà ci ha dato e nel rispetto del blasone della società. Siamo concentrati per questa serata spartiacque. Conte ieri ha rilasciato dichiarazioni esplicite e ... Leggi su calcionews24

EvaAProvenzano : RT @marifcinter: Marotta: 'Sanchez? Ufficiosamente, posso dire che il giocatore è interamente dell'Inter. Sarà con noi per 3 stagioni sport… - cmdotcom : #Inter, #Marotta: '#Conte? Siamo felici, risultati di qualità: fa tutto parte del gioco. #Sanchez? Domani sarà uffi… - R3Cannone : RT @marifcinter: Marotta: 'Sanchez? Ufficiosamente, posso dire che il giocatore è interamente dell'Inter. Sarà con noi per 3 stagioni sport… - InterRomania : RT @DanViti: #Marotta: '#Sanchez? E' interamente dell'#Inter, l'ufficialità arriverà domani in mattinata. Crediamo in lui, siamo contenti d… - matiasigna3 : RT @InterCM16: #Marotta:”Domani sarà ufficiale #Sanchez all’Inter” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta Inter, Sanchez ok: i prossimi 5 colpi di Marotta Calciomercato.com Inter, Marotta dribbla la grana Conte: "Tutti abbiamo obiettivi comuni"

L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato prima della sfida contro il Getafe: "Sabato si è concluso un campionato anomalo per le difficoltà causate dalla pandemia - ha commentato -. Stasera apriamo un ...

Inter, Marotta: “Serata spartiacque. Conte? L’altro ieri è stato esplicito”

“Sono molto concentrato in questa serata che è una serata spartiacque. L’altro ieri Conte ha rilasciato delle dichiarazioni molto esplicite e atteniamoci a quello che ha detto lui, è stato molto chiar ...

L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato prima della sfida contro il Getafe: "Sabato si è concluso un campionato anomalo per le difficoltà causate dalla pandemia - ha commentato -. Stasera apriamo un ...“Sono molto concentrato in questa serata che è una serata spartiacque. L’altro ieri Conte ha rilasciato delle dichiarazioni molto esplicite e atteniamoci a quello che ha detto lui, è stato molto chiar ...