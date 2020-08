Inter, Conte soddisfatto: “Segnali di crescita, non vogliamo andare in vacanza” (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'Inter non sbaglia e si qualifica per i quarti di Europa League. I nerazzurri affronteranno la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers Glasgow. Il tecnico Antonio Conte commenta la prestazione della sua squadra.caption id="attachment 979969" align="alignnone" width="1024" Conte (Getty Images)/captionLE PAROLE DI ConteAntonio Conte si sofferma sulla gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo della difficoltà della partita. Loro sono partiti forte e noi abbiamo commesso un errore con De Vrij. Andavano molto su palle sporche con giocatori forte fisicamente. Poi abbiamo preso in mano la partita e abbiamo iniziato a giocare. E' stata una partita sporca come ci aspettavamo. I ragazzi stanno dimostrando di crescere nella determinazione e nella voglia di difendere il risultato. E' uno step ... Leggi su itasportpress

