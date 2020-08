Salvini a Ventimiglia insulta i contestatori: 'Sfigatelli figli di papà, avete perso' (Di martedì 4 agosto 2020) Come sempre Salvini reagisce alle contestazioni in modo sobrio e pacato: a Ventimiglia, nuova tappa del tour elettorale, Salvini ha reagito a un gruppo di persone che lo contestavano urlando: "... Leggi su globalist

Un gruppo di persone ha protestato contro l'arrivo del leader della Lega Matteo Salvini in piazza Plodio, a Ventimiglia. I contestatori hanno cartelli e striscioni su cui si legge 'Salvini non ti vogl ...Sempre la stessa storia. Anche a Ventimiglia arriva Matteo Salvini. In piazza lo aspettano centinaia di persone per ascoltarlo. Poi c’è il solito, immancabile gruppetto di contestatori. La regia di si ...