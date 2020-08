Mamma e figlio di 4 anni scompaiono dopo un incidente in autostrada: ricerche in corso (Di martedì 4 agosto 2020) Mamma e bimbo spariscono dopo l'incidente. La Polizia sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni, scomparsi dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale ... Leggi su leggo

fanpage : Mamma Viviana e figlio Gioele di 4 anni scompaiono nel nulla dopo un incidente: ricerche in corso - RaiNews : La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni,scomparsi dopo e… - abracadabra1970 : RT @Adnkronos: Mamma e figlio #scomparsi dopo incidente in autostrada a #Caronia - CiraoloGciraolo : RT @Adnkronos: Mamma e figlio #scomparsi dopo incidente in autostrada a #Caronia - giovannicoviel1 : RT @Adnkronos: Mamma e figlio #scomparsi dopo incidente in autostrada a #Caronia -