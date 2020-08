La cassa integrazione gratuita per tutti? Leonardi: «Rischio truffe. Ora bisogna tornare alla normalità» – L’intervista (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (4 agosto)Le aziende furbette della cassa integrazione. Sono state ribattezzate così dall’Huffington Post le 234mila attività che «hanno fatto profitti ai danni dello Stato». Si tratta di imprese che hanno avviato la procedura per ottenere la cassa integrazione gratuita per i propri dipendenti, pensata per l’emergenza Coronavirus e che, a discapito della riduzione della forza lavoro, non hanno subito cali nel fatturato del primo semestre di quest’anno. Fin qui non c’è nulla di illegale: qualsiasi imprenditore, senza discrimine, poteva attingere alla cassa integrazione finanziata dallo Stato per i primi mesi dell’emergenza. La questione è più che ... Leggi su open.online

petergomezblog : I Furbetti della cassa integrazione, “ero in cassa ma l’azienda mi ha chiesto di lavorare. Pagato dall’Inps”. Sinda… - fattoquotidiano : CASSA INTEGRAZIONE Sconti fiscali per chiunque riporti i dipendenti al lavoro, senza riferimenti a cali di fatturat… - AndreaOrlandosp : Chi ha utilizzato la cassa integrazione facendo lavorare in nero i dipendenti ha rubato e ha tolto risorse a chi ne… - infoitinterno : Nuova cassa integrazione covid: proroga Dl Agosto, cos'è come funziona - infoitinterno : Cassa integrazione: così si perdono le settimane con il decreto Agosto -