Cosa succede se la Lega vince le regionali in Toscana (Di martedì 4 agosto 2020) Sondaggi regionali Toscana. C’è una rilevazione segreta, almeno fino a poche ore fa, che agita il Partito Democratico e di riflesso tutto il governo. Un sondaggio riservato sulle elezioni regionali in Toscana che vede per la prima volta Susanna Ceccardi, candidata della Lega, praticamente al pari di Eugenio Giani, candidato del Centrosinistra. Un testa a testa dunque e non più un “distacco incolmabile” come fotografato dalle prime rilevazioni all’annuncio delle candidature. Uno scenario con la Lega vincente in Toscana, roccaforte rossa importante quanto l’Emilia-Romagna, potrebbe avere conseguenze devastanti per il governo Conte. >> Sondaggi, supermedia YouTrend: solo 4 punti tra Lega e ... Leggi su urbanpost

È un anno strano per gli amanti del calcio: il campionato è terminato in un periodo in cui generalmente si fantasticava sui botti di calciomercato, mentre c'è una Champions League ancora da giocare e ...

Né moderata né radicale. Gervasoni spiega il bivio per Giorgia Meloni

Ovviamente non accadrà nulla di tutto ciò, ma nel gioco si spara in alto per vedere cosa succede. Più divisi i quotidiani su Giorgia Meloni. Da un lato, infatti, la si presenta come ...

