Chinese Super League, il Guangzhou di Cannavaro supera lo Shenzen di Donadoni (Di martedì 4 agosto 2020) Il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro ha sconfitto lo Shenzen di Roberto Donadoni, in un derby ‘italiano’ della Chinese Super League 2019/2020 terminato 3-1. Le reti di Wei Shihao, Xhang Linpeng e Paulinho hanno vanificato la realizzazione avversaria firmata da Mary: soddisfazione personale per l’ex difensore della Nazionale, che è riuscito ad avere la meglio su un allenatore italiano più esperto, considerazione che determina la crescita di Cannavaro stesso come guida tecnica. Leggi su sportface

El Shaarawy è stato sospeso per una partita dallo Shanghai Shenhua, dopo che contro il Guangzhou era uscito al 55' senza sedersi in panchina. Stephan El Shaarawy non ha cominciato nel migliore dei mod ...

Un treno super-veloce che viaggia a oltre 600 km/h? Il progetto cinese

Il mondo dei trasporti veloci è sempre in continua evoluzione. In Cina stanno hanno progettato un treno super-veloce che potrebbe raggiungere e superare i 600 Km/h. Il progetto avveniristico è stato l ...

