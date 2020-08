Autostrade, verso lo stop a trattativa con Cdp: 'Concrete difficoltà' (Di martedì 4 agosto 2020) Il Consiglio di amministrazione di Atlantia ha rilevato 'Concrete difficoltà nel proseguimento positivo delle trattative con Cdp' per il passaggio di Autostrade per l'Italia sotto il controllo dell'... Leggi su tgcom24.mediaset

Atlantia, verso lo stop alla trattativa con Cdp per Autostrade per l’Italia. “Difficoltà concrete”, scrive in un comunicato. Quindi, Aspi al miglior offerente Atlantia verso lo stop alla trattativa ...Il Ponte San Giorgio a Genova, il viadotto tutto d'acciaio, è finalmente aperto alle auto, ai grandi tir che vanno verso il porto ... sua ultima parola di questa storia infinita, cedendo ad Autostrade ...