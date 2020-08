Anomalo VORTICE ciclonico, TEMPORALI e aria fredda in marcia verso il Centro-Sud (Di martedì 4 agosto 2020) L’energico affondo di una saccatura fredda nord-atlantica verso l’Italia è responsabile del marcato peggioramento che coinvolto il Nord e parte del Centro Italia. Questa fase di marcata instabilità è tutt’altro che fugace, in quanto associata ad un VORTICE ciclonico ben strutturato a tutte le quote. La depressione è associata ad un consistente blocco d’aria fredda in quota che, assieme alle precipitazioni, ha favorito il crollo delle temperature in picchiata. Il ritorno della neve sulle Alpi dai 2500 metri testimonia la portata dell’afflusso freddo che scorre in quota. Ora il grosso del maltempo tende lentamente a propagarsi fin verso le regioni meridionali, le quali sono ancora ... Leggi su meteogiornale

L’estate 2020 stenta a decollare, con continui e repentini cambi di temperatura e condizione atmosferica. Il meteo per la fine di luglio sembra purtroppo non negare quanto appena affermato visto che i ...

