Temptation Island: Forte Lite tra Jessica Battistello e Cristina Incorvaia! Fioccano Querele! (Di lunedì 3 agosto 2020) Temptation Island è già terminato ma ancora continua a far discutere. Questa volta però a finire al centro dell’attenzione non sono i personaggi di questa edizione ma di quella precedente. C’è stato infatti uno scontro infuocato tra Jessica Battistello e Cristina Incorvaia. Ecco tutti i dettagli. Di Temptation Island si continua a parlare anche dopo la fine dell’edizione vista l’attenzione che i protagonisti del reality di Filippo Bisciglia catalizza su di se. L’ultimo in ordine di tempo riguarda uno scontro di fuoco tra due protagoniste di una predente edizione, ovvero: Jessica Battistello e Cristina Incorvaia. Cosa è successo tra le due? I motivi della ... Leggi su gossipnews.tv

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - infoitcultura : Temptation Island, Alessandro Basciano ha avuto una relazione con Angelica? - infoitcultura : Temptation Island: scontro di fuoco tra Jessica Battistello e Cristina Incorvaia - infoitcultura : Francesca Barra commenta Temptation Island | Anna Boschetti nel mirino della giornalista -