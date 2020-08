Sigonella: i droni AGS della NATO sono già quattro (Di lunedì 3 agosto 2020) Con un laconico comunicato il Comando generale della NATO ha reso noto l'arrivo a Sigonella del quarto velivolo a pilotaggio remoto RH-4D “Phoenix” del programma Alliance Ground Surveillance – AGS.“Il drone è decollato dalla base aerea di Edwards in California (USA) alle ore 18.33 locali del 25 luglio ed è atterrato a Sigonella alle 16.20 del giorno successivo, dopo più di 22 ore di volo”, riporta la NATO. “L'arrivo del quarto velivolo costituisce un ulteriore passo per la Forza Alleata di (...) - Attualità / NATO, Sigonella, , Drone, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

PCI_Fermo : RT @luca_cangemi: Nuovi soldati e nuove armi Usa spostati dalla Germania in Italia, ancora droni a Sigonella. Il Governo e il Parlamento de… - sandroid76 : RT @luca_cangemi: Nuovi soldati e nuove armi Usa spostati dalla Germania in Italia, ancora droni a Sigonella. Il Governo e il Parlamento de… - GenovaPci : RT @luca_cangemi: Nuovi soldati e nuove armi Usa spostati dalla Germania in Italia, ancora droni a Sigonella. Il Governo e il Parlamento de… - luca_cangemi : Nuovi soldati e nuove armi Usa spostati dalla Germania in Italia, ancora droni a Sigonella. Il Governo e il Parlame… - NATOlizer : Sono già quattro i droni AGS della NATO a Sigonella -

Ultime Notizie dalla rete : Sigonella droni SIGONELLA / IN ARRIVO I SUPER DRONI DELLA NATO La Voce Delle Voci Nato: arrivato a Sigonella il quarto drone del programma Ags

Bruxelles, 27 lug 13:18 - (Agenzia Nova) - Il quarto velivolo a pilotaggio remoto del programma Alliance Ground Surveillance (Ags) della Nato è arrivato alla base aerea italiana di Sigonella. Secondo ...

Bruxelles, 27 lug 13:18 - (Agenzia Nova) - Il quarto velivolo a pilotaggio remoto del programma Alliance Ground Surveillance (Ags) della Nato è arrivato alla base aerea italiana di Sigonella. Secondo ...