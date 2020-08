Sanchez Inter, fumata bianca a un passo: cifre e dettagli (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Inter e il Manchester United sono vicini alla fumata bianca per Alexis Sanchez: il cileno arriverà per 15 milioni fumata bianca vicinissima per il trasferimento di Alexis Sanchez all’Inter. Secondo quanto riporta FcInternews.it il club nerazzurro e il Manchester United avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento a Milano del cileno sulla base di 15 milioni di euro. Per Sanchez pronto un triennale da 7 milioni di euro più bonus con il club di viale della Liberazione che usufruirà dei benefici del Decreto Crescita, risparmiando il 30%. Insomma, la soluzione ideale per tutti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

