Pasticcio trasporti. La Babele dei decreti aiuta il virus (Di lunedì 3 agosto 2020) Si fa presto a dire viaggio. Se non usi l'auto , fai un biglietto, sali e parti. In teoria. Ma in pratica? Come? Dove? In aereo? In treno? Su quale treno? In autobus? In quale regione? E pensare che ... Leggi su quotidiano

Non è solo colpa del Covid se l’Italia dei trasporti è una Babele. Da 48 ore il traffico ferroviario – e proprio nel week-end di punta dell’estate – vive la sua crisi esistenziale. L’improvviso ripris ...

8mila passeggeri a terra: così il governo ha scatenato il caos

Oltre 8mila passeggeri a terra e 8 treni cancellati nella sola giornata di oggi, domenica 2 agosto, in pieno esodo estivo. Questa è la perfetta fotografia dell'Italia nel 2020, un Paese in cui il mini ...

