La Serie B annuncia: “Per playoff e playout, Var con sistema ad alta tecnologia” (Di lunedì 3 agosto 2020) “La Serie BKT si conferma campionato dell’innovazione e della sperimentazione a servizio del sistema calcio italiano. Il Var, presente da domani in tutte le gare dei playoff e dei playout 2019/2020, porta con sé infatti un’importante novità tecnologica sui sistemi di comunicazione fra arbitro, assistenti, IV uomo e sala Var”. Lo annuncia, con un comunicato, la Lega Serie B. Altra stagione con la tecnologia Var in cadetteria a partire dagli spareggi. Dalla prossima, però, avrebbe dovuto vedere la partenza sin dalla regular season. Non sarà così, per via del lockdown che ne ha frenato la preparazione. “Dal preliminare tra Chievo Verona ed Empoli – si legge ancora nella nota – e per le otto partite della ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : La #SerieB annuncia: 'Per playoff e playout, #Var con sistema ad alta tecnologia' - - sportli26181512 : #Roma, spunta un kuwaitiano. Pallotta: 'Ma chi è?': Fahad Al-Baker, imprenditore, annuncia l’offerta per la squadra… - sportface2016 : #BolognaTorino, #Longo annuncia: 'E' stata la mia ultima partita qui' - DB2ndEpoque : RT @TeamSaiyajin: ?? DRAGON BALL SUPER CARD GAME Bandai annuncia l'arrivo della Serie 11 del gioco di carte collezionabili: 'Vermilion Blood… - HECTOR4X : RT @TeamSaiyajin: ?? DRAGON BALL SUPER CARD GAME Bandai annuncia l'arrivo della Serie 11 del gioco di carte collezionabili: 'Vermilion Blood… -