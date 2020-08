Sileri a TPI: “No al Mes, è pericoloso. Potrebbe comportare tagli a sanità e scuola in futuro” (Di domenica 2 agosto 2020) Sileri al TPI Fest! 2020: “No al Mes” “Io posso dire di no al MES perché è un trattato con condizioni che possono sempre essere introdotte in qualsiasi momento, durante il percorso, anche se adesso ci dicono che non esistono”. Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sul palco del TPI Fest! 2020, intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino. “Oggi ti danno 37 miliardi, ma poi succede qualcosa e tra due o tre anni ti dicono che devi fare tagli alle pensioni o alla sanità. Non credo a chi dice che non ci sono condizionalità”, ha continuato Sileri. “Le condizionalità possono essere sempre inserite durante il percorso. Oggi prendi quella somma prevista dal MES e poi piano piano devi ricostituire il fondo, ... Leggi su tpi

