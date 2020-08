Bartomeu: "Lautaro-Barcellona, colloqui interrotti con l'Inter. Messi manterrà la parola" (Di domenica 2 agosto 2020) L'Inter può tirare un sospiro di sollievo. Il Barcellona ha deciso di non puntare su Lautaro Martinez. Queste, almeno, sembrano le intenzioni del presidente del club catalano, Josep Maria Bartomeu, che si è soffermato sull'attaccante ora in forza alla Beneamata nel corso della sua Intervista alla testata giornalistica Sport. Ecco le sue parole: Quante possibilità ci sono che Lautaro Martinez approdi al Barcellona? FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A "Posso dire che il Barcellona ha... Leggi su 90min

SkySport : Messi e l'Inter, Bartomeu: “Leo finirà la carriera a Barcellona. Lautaro? Stop contatti” - TuttoMercatoWeb : Bartomeu chiude la porta a Lautaro: 'Abbiamo interrotto i contatti con l'Inter' - AndreazaccaAZ36 : RT @SkySport: Messi e l'Inter, Bartomeu: “Leo finirà la carriera a Barcellona. Lautaro? Stop contatti” - InfoworkMagdi : RT @SkySport: Messi e l'Inter, Bartomeu: “Leo finirà la carriera a Barcellona. Lautaro? Stop contatti” - Redblack100x100 : RT @SkySport: Messi e l'Inter, Bartomeu: “Leo finirà la carriera a Barcellona. Lautaro? Stop contatti” -

Ultime Notizie dalla rete : Bartomeu Lautaro

Lautaro Martinez? No, grazie. Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, il cui mandato alla guida del club scadrà l'anno prossimo, almeno per il momento, chiude la porta al possibile trasfer ...MESSI E LAUTARO MARTINEZ. In primis, si è discusso di un possibile futuro di Lionel Messi all'Inter: "Sono sicuro che Leo Messi manterrà la parola data e terminerà la sua carriera da noi: è quello che ...