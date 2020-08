Ultimo ciak per Lino Guanciale sul set de L’Allieva 3: è un addio a Conforti? (Di sabato 1 agosto 2020) Lino Guanciale annuncia la fine delle riprese de L'Allieva 3, almeno per quanto riguarda le sue scene. L'attore abruzzese, di recente convolato a nozze con la compagna Antonella Liuzzi, ha preso parola sui social network per svelare ai suoi fan che il lavoro sul set dell'amata fiction si è concluso.La produzione de L'Allieva 3 era iniziata lo scorso anno a Roma ed è stata interrotta a inizio marzo 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Quando gli attori hanno ricevuto l'avviso dello stop, le riprese della terza stagione era quasi ultimate. Nonostante ciò, la messa in onda di quello che sembra essere il capitolo finale della fiction Rai, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, non slitterà al prossimo anno ma debutterà in autunno."Ultimo ciak de L'Allieva 3 per me", ha scritto ... Leggi su optimagazine

