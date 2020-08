Napoli, impiantato sensore diabetico a neonata prematura di appena un chilo (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ nata venti giorni fa, pesa poco più di un chilo ed è affetta da diabete neonatale, una malattia rara che, per dare l’idea, registra in Campania un caso ogni due anni e uno ogni 90mila nati in Italia. Una piccola guerriera, ricoverata nella Terapia intensiva neonatale (TIN) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, diretta da Antonio Giordano, alla quale è stato impiantato un microinfusore integrato con sensore continuo di glicemia, in grado di sospendere automaticamente l’erogazione d’insulina. Si tratta di un sensore predittivo che avverte se ci sono rischi di episodi di ipo o iperglicemia. Grazie ad una attività interdivisionale, l’Azienda offre ... Leggi su anteprima24

corrmezzogiorno : #Napoli Impiantato microinfusore di insulina bimba di 20 giorni con raro diabete - cricri071119 : RT @mattinodinapoli: Napoli, intervento record: impiantato microinfusore di insulina in una bimba di 20 giorni - mattinodinapoli : Napoli, intervento record: impiantato microinfusore di insulina in una bimba di 20 giorni - AldoDiMassimo1 : @matteosalvinimi Già fatto, in una zona di Napoli dove un bel gruppo di migranti di colore che vi si è impiantato (… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli impiantato Napoli, intervento record: impiantato microinfusore di insulina in una bimba di 20 giorni Il Mattino Intervento record a Napoli: microinfusore di insulina per un bimba di 20 giorni

Impiantato un microinfusore di insulina in una neonata di venti giorni, nata prematura di appena un chilo, affetta dal raro diabete neonatale, malattia che registra in Campania un caso ogni due anni e ...

Microinfusore di insulina in una bimba di 20 giorni: l'eccezionale intervento

Eccezionale intervento all'ospedale Vanvitelli di Napoli, dove un microinfusore di insulina è stato impiantato in una neonata di venti giorni, nata prematura di appena un chilo. La piccola è affetta d ...

Impiantato un microinfusore di insulina in una neonata di venti giorni, nata prematura di appena un chilo, affetta dal raro diabete neonatale, malattia che registra in Campania un caso ogni due anni e ...Eccezionale intervento all'ospedale Vanvitelli di Napoli, dove un microinfusore di insulina è stato impiantato in una neonata di venti giorni, nata prematura di appena un chilo. La piccola è affetta d ...