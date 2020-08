Napoli 3 Lazio 1, decide Calvarese (Di domenica 2 agosto 2020) – Prendersela con l’arbitro per chi segue il calcio è facile e quasi sempre sbagliato. Ma oggi Calvarese, complice il caldo, complice la pioggia, complice la stanchezza di un campionato rovinato dalla quarantena e dal riposo forzato, non ne ha azzeccata una. Ha permesso a Manolas di compiere azioni poco sportive senza sanzionarlo, come meritava, col giallo. E due gialli fanno un rosso. Manolas lo conosciamo tutti, se non ferma l’attaccante in modo regolamentare, lo fa con le maniere forti. Calvarese non vede (o vede poco perché fischia la punizione ma non mostra il giallo) l’ex romanista che ostacola e butta a terra Immobile con la palla lontana. Se non è giallo questo… Poi si ripete, ma poco prima Koulibaly fa la stessa cosa con Correa, che almeno aveva la palla, e si becca il giallo. Ma è al ... Leggi su romadailynews

