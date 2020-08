Morta la principessa Giorgiana Corsini: fatale un malore mentre nuotava all'Argentario (Di sabato 1 agosto 2020) Un malore ha stroncato la Giorgiana Corsini , 80 anni, mentre nuotava in mare . La nobildonna era animatrice della vita culturale ed artistica fiorentina, fondatrice della mostra 'Artigianato e ... Leggi su leggo

LA NAZIONE

(ANSA) - ANCONA, 01 AGO - Da un lato sente la "responsabilità morale" come sindaco di Corinaldo (Ancona), guida di una comunità che ha vissuto il dramma della discoteca Lanterna Azzurra, dall'altro pr ...Forse è morta proprio come avrebbe voluto, mentre nuotava, nel suo mare, in Maremma. Se n’è andato un pezzo di storia di Firenze. Se n’è andata Giorgiana Corsini, stamani, donna Giorgiana, come tutti ...