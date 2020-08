Fofana: “Con l’Udinese ho finito. Ho dato tutto e il flessore mi ha tradito. Ora devo pensare a me” (Di sabato 1 agosto 2020) Seko Fofana lascia l’Udinese. Il centrocampista, attraverso le colonne de la Gazzetta dello Sport ha dato la notizia: “Ho dato tutto, tutto, e il flessore mi ha tradito. Quella corsa contro la Juventus con tanto di gol è stata ‘the last dance’, la mia ultima perla con la maglia dell’Udinese. Il mio ciclo a Udine si chiude qui, dopo quattro anni bellissimi. Ora devo pensare a me e devo decidere per un’altra destinazione. Sono un nomade del calcio, finora ho giocato in tre Paesi ossia Francia, Inghilterra e Italia. Ragionerò insieme al mio agente, e sarà una scelta sportiva”. FOTO: Instagram Fofana L'articolo Fofana: ... Leggi su alfredopedulla

