Coppia di 20enni lo fa nella piazza centrale di Crema: non sarebbe la prima volta (Di sabato 1 agosto 2020) Quando ci sono vicende di questo tipo, non possiamo non parlarne. E così ne parliamo (o meglio, ne scriviamo): a Crema, cittadina lombarda 30.000 anime, due ragazzi sulla ventina hanno pensato di farlo in pubblica piazza – davanti alle persone di passaggio. Era circa l’1:30 di notte di giovedì sera e la location era piazza Giovanni XXIII, dove ancora parecchie persone si trovavano a passare. A riportare la vicenda, il quotidiano ‘Il Giorno’. Secondo quanto riportato dal quotidiano, non sarebbe la prima volta che qualcuno utilizza le panchine di piazza Giovanni XXIII per farlo all’aperto, con il brivido del voyeurismo. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : Coppia 20enni Ordinano due pizze per asporto e rubano i soldi al fattorino 20enne minacciandolo con un coltello PadovaOggi Donna di origine sarda massacrata in Kenya, due 20enni condannati all'ergastolo

Ergastolo per i due assassini di Maria Laura Satta, la donna originaria di Porto Torres ma residente a Cremona massacrata a colpi di machete e bastone in Kenya. Il delitto era avvenuto il 23 luglio di ...

Ergastolo per i due assassini di Maria Laura Satta, la donna originaria di Porto Torres ma residente a Cremona massacrata a colpi di machete e bastone in Kenya. Il delitto era avvenuto il 23 luglio di ...