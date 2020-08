Conte tiene in sospeso l’Inter: «Servono riflessioni» (Di domenica 2 agosto 2020) Il secondo posto non gli basta e, fedele alle sue idee, Antonio Conte non festeggia il termine del campionato finito a un punto dalla Juventus. Pensa a chiudere bene la stagione in Europa League e poi, annuncia, «è inevitabile che io farò le mie valutazioni e la società le sue. Bisogna trovarsi». Saranno valutazioni tecniche? … L'articolo Conte tiene in sospeso l’Inter: «Servono riflessioni» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

